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الصحة ترد على استفسار مواطن بشأن تحول الكلاميديا إلى مرض الإيدز

الصحة ترد على استفسار مواطن بشأن تحول الكلاميديا إلى مرض الإيدز
حمود العنزي(صدى):

أكدت وزارة الصحة أن مرض الكلاميديا لا يتحول لمرض آخر كما يعتقد البعض ، وإنما يكون المصاب أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة حال التعرض له فقط .

كما نبهت الوزارة على ضرورة إستشارة الأطباء المختصين لمزيد من التوعية حول علاج الكلاميديا والوقاية من أية مضاعفات .

جاء ذلك في رد سريع على مواطن وجه سؤال على الحساب الرسمي للوزارة على موقع “تويتر ” قائلاً : انا والزوجة بس عندنا كلاميديا ولا اخذنا دواء هل يتطور ويصبح مرض الايدز؟..

وتواصل وزارة الصحة الرد على إستفسارات المواطنين والمقيمين في إطار خطتها لرفع التوعية الصحية والقضاء على الأمراض .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 82066 ] نشر منذ 7 دقائق

الله يكفينا شر الامراض ومسبباتها .. آمين ,,

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