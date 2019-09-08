الصحة ترد على استفسار مواطن بشأن تحول الكلاميديا إلى مرض الإيدز
أكدت وزارة الصحة أن مرض الكلاميديا لا يتحول لمرض آخر كما يعتقد البعض ، وإنما يكون المصاب أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة حال التعرض له فقط .
كما نبهت الوزارة على ضرورة إستشارة الأطباء المختصين لمزيد من التوعية حول علاج الكلاميديا والوقاية من أية مضاعفات .
جاء ذلك في رد سريع على مواطن وجه سؤال على الحساب الرسمي للوزارة على موقع “تويتر ” قائلاً : انا والزوجة بس عندنا كلاميديا ولا اخذنا دواء هل يتطور ويصبح مرض الايدز؟..
وتواصل وزارة الصحة الرد على إستفسارات المواطنين والمقيمين في إطار خطتها لرفع التوعية الصحية والقضاء على الأمراض .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82066 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يكفينا شر الامراض ومسبباتها .. آمين ,,