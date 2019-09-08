الكشف عن أسباب تراجع الإيجارات والأراضي السكنية بنسبة 10% 

عادل الحربي(صدى):

تراجعت أسعار الإيجارات والأراضي السكنية والتجارية بواقع 10% خلال العام المنصرم 1440هـ، حيث أرجعت شركات عقارية متخصصة أسباب الانخفاض في الإيجارات والأراضي إلى التحولات التي شهدها السوق مؤخرًا، ومن أبرزها مغادرة 1.6 مليون وافد وأسرهم للمملكة، وزيادة المعروض السكني، كما قفز التمويل السكني إلى قرابة 400 مليار ريال، على خلفية الخيارات المتنوعة التي توفرها وزارة الإسكان والصندوق العقاري الذي يعتزم إنهاء قوائم الانتظار بنهاية العام المقبل، بالإضافة لضخ وزارة الإسكان 170 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري، فيما يجري العمل حاليًا في 100 ألف وحدة سكنية أخرى.

وحقق متوسط سعر المتر المربع لقطع الأراضي التجارية خلال العام المنصرم 1440هـ، ما بين (2000 – 5000 ) ريال، بينما وصل سعر المتر المربع في المواقع الحيويه الاستثمارية مابين 7 إلى 10 آلاف ريال للمتر المربع.

ووصل متوسط سعر المتر المربع لقطع الأراضي السكنية ما دون 1000 ريال على مدار السنة، بحسب إحصائيات صدرت – مؤخرًا عن شركات عقارية متخصصة. يأتي ذلك فيما انخفضت الإيجارات 10% على خلفية زيادة الشواغر والمعروض السكني والتمويل من الصندوق العقاري. وانخفض متوسط السعر في الرياض بنسبة 9.9 % (1473) ريالاً للمتر المربع، بينما سجل انخفاضًا سنويًا بنسبة 8% مقارنة بالربع المماثل خلال العام الماضي. وانخفض المتوسط في جدة بنسبة 3.5 % (1164) ريالاً للمتر المربع، بينما سجل انخفاضًا سنويًا بنسبة 20.5 في المئة مقارنة بالربع المماثل خلال العام الماضي. وانخفض المتوسط في الدمام بنسبة 5.1 % (1489) ريالا للمتر المربع، وتراوح سعر بيع الشقق السكنية من 270 ألف ريال إلى 435 ألف ريال، والتجارية بين 390 ألف ريال إلى 500 ألف ريال.