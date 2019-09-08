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خطة حوثية خبيثة للإحتيال على أموال المنظمات الدولية

خطة حوثية خبيثة للإحتيال على أموال المنظمات الدولية
فهمي محمد(صدى):

يبدو أن قيادات الميلشيات الحوثية الإرهابية لا تكتفي بنهب مقدرات اليمن بل تسعى للسيطرة على أموال ومنح المنظمات الدولية أيضاً .

فقد كشفت مصادر إعلامية عن سعي الميلشيا الحوثية للإحتيال على أموال المنظمات الدولية من خلال تقديم إقرار وهمي حول أنشطتها والمشاريع التي تنفذها لإستنزاف أموال تلك المنظمات .

وكشفت مصادر مطلعة أن “مهد المشاط” رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي يقف وراء دفع “علي العماد” رئيس جهاز المركزي للرقابة من أجل دخول “المشاط ” لقطاع المنظمات الدولية .

الجدير بالذكر أن لدى الحوثيين هيئة تسمى “الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ” ومن المعروف أنها غير قانونية وتسعى لإبتزاز المنظمات الدولية ، إلا أن القيادات الحوثية تختلق المزيد من المسميات في إطار صراعها على نهب الأموال اليمنية والدولية .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينتقم من الحوثيين ومن عاونهم .. آمين ..

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