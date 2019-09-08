القبلات والأحضان تعرض روزانا اليامي للوقوف أمام القضاء

أميرة خالد(صدى):

يسعى بعض القانونيين والمواطنين، إلى رفع قضية ضد الإعلامية روزانا اليامي بعد ظهور عدد من المقاطع المصوّرة التي وصفوها بخادشة للحياء والجريئة والتي تجرمها الأنظمة والقوانين.

ونشرت روزانا اليامي بعض مقاطع الفيديو، من شهر عسلها وهي تُعانق زوجها وتقبله، وسط انتقادات واسعة لمثل هذه التصرفات الخارجة عن عادات وتقاليد المجتمع؛ كما اعتبروا أنها لا تكف عن المغامرات والإثارة باسم الإعلام والمواطن السعودي.

وعلقت روزانا اليامي على الهجوم الذي تعرّضت له ونشرت فيديو جديد علّقت من خلاله بسخرية على كل التعليقات: ” مقهورين لأني حضنت زوجي، لا علينا من التافهين وهم آخر همنا وندوس عليهم، الدنيا قامت وقعدت لأني حضنت زوجي “.

وأضافت: ” هناك من علقوا في السوشال ميديا، وأرسلوا نصائح وهم رائحتهم منتشرة في مواقع التواصل، من بابه مخلوع لا يطرق باب الآخرين، هو زوجي وحلالي وأنا لم أتصرف بشكل خاطئ “.