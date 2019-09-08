إيطاليا تضبط شبكة إرهابية لتمويل القاعدة في سوريا عبر تركيا

روما(صدى):

ألقت السلطات القضائية في إيطاليا القبض على شبكة إرهابية تقوم بتمرير أموال إلى تنظيم القاعدة في سوريا عبر تركيا.

وأوقف القضاء الإيطالي، عشرة أشخاص هم إيطاليان وثمانية من أصول تونسية، من بينهم إمام مسجد، للاشتباه في تمويلهم الإرهاب.

وأقام هؤلاء الأشخاص حسابات مزورة عبر عدة شركات لجمع مبالغ كبيرة قسم منها من التهرب الضريبي، حيث أن هذه الأموال كانت تستخدم لتمويل أنشطة مرتبطة بجبهة النصرة، الفرع السوري سابقا لتنظيم القاعدة في سوريا قبل تبديل اسمها إلى هيئة تحرير الشام.

واتضح أن قسما من المبالغ كان مخصصا لأئمة في إيطاليا ” صدر بحق أحدهم حكم مبرم لإدانته بتهمة الانتماء إلى شبكة إجرامية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية.

ومن بين الأشخاص العشرة محاسبة إيطالية، كما تم مصادرة ممتلكات وعقارات وأموال بقيمة ” تزيد على مليون يورو “.