بالفيديو.. نورمحمدوف يجبر الأمريكي بوارييه على الاستسلام ” خنقا “

طلال الغامدي(صدى):

حقق بطل العالم في الوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة ” يو أف سي ” حبيب نورمحمدوف، انتصارًا على الأمريكي، داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما، أمس السبت في الإمارات، ضمن دورة UFC 242.

وأجبر الروسي نورمحمدوف خصمه على الاستسلام في منتصف الجولة الثالثة من النزال.

وكان بورييه قد توعد محمدوف بالخسارة لأول مرة في نزال “UFC أبوظبي”، قبل أن يحسم المقاتل الروسي النزال لصالحه.

ويعد ذلك الانتصار الثامن والعشرين، حتى الآن لمحمدوف في مسيرته الاحترافية، دون هزيمة.