توضيح من صحة الطائف بشأن تسلمها مبنيين مدرسيين كهدية من ” التعليم “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

على خلفية ما تم تداوله بشأن إهداء إدارة تعليم الطائف مبنيين مدرسيين للصحة، نفى المتحدث باسم صحة الطائف الأمر.

وقال المتحدث باسم صحة الطائف عبد الهادي الربيعي، إن الأمر غير صحيح، مشيرًا إلى أن إدارة تعليم المنطقة تتمسك بمباني ومرافق الوحدة الصحية، رغم التوجيهات بتسليمها بما فيها من ممتلكات وموظفين.

وضمن قرار إلحاق الوحدة المدرسية بالصحة، طالب الربيعي بسرعة تسليم المباني التي تم التوجيه بتسليمها، للتمكن من تقديم الخدمة الصحية اللازمة للطلاب والطالبات.