كاتبة للحاقدين على المملكة: نحن نثور عبر العيش بطمأنينة..موتوا بغيظكم

عادل الحربي(صدى):

وجهت الكاتبة وفاء الرشيد، رسالة شديدة اللهجة لبعض العرب الحاقدين على المملكة، متسائلة، لماذا كل هذا الحقد من بعض العرب علينا فقط؟

وقالت الرشيد في أحدث مقال لها: إننا شعب قرر أن يعيش بلا ألم أو تناحر، قرر أن يعيش في أيام كبت وفتن، وقرر أن يعيش في أيام صحوة وإرهاب.

وأضافت: نعم قررنا أن نثور عبر العيش بطمأنينة، وسلامنا ليس ترفا بل قرار، إننا اليوم نعيش وسنعيش، فموتوا بغيظكم.

واستكملت: إننا شعب آمن برؤية قائد ووقف معه صفا واحدا في مرحلة صعبة اتفق علينا العالم فيها.