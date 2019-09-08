كاتبة للحاقدين على المملكة: نحن نثور عبر العيش بطمأنينة..موتوا بغيظكم
وجهت الكاتبة وفاء الرشيد، رسالة شديدة اللهجة لبعض العرب الحاقدين على المملكة، متسائلة، لماذا كل هذا الحقد من بعض العرب علينا فقط؟
وقالت الرشيد في أحدث مقال لها: إننا شعب قرر أن يعيش بلا ألم أو تناحر، قرر أن يعيش في أيام كبت وفتن، وقرر أن يعيش في أيام صحوة وإرهاب.
وأضافت: نعم قررنا أن نثور عبر العيش بطمأنينة، وسلامنا ليس ترفا بل قرار، إننا اليوم نعيش وسنعيش، فموتوا بغيظكم.
واستكملت: إننا شعب آمن برؤية قائد ووقف معه صفا واحدا في مرحلة صعبة اتفق علينا العالم فيها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82040 ] نشر منذ 27 دقيقة
صح الكلام ..
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 26 دقيقة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
الشاعر[ عدد التعليقات: 564 ] نشر منذ 23 دقيقة
لن تقوم لنا قائمة الا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسولة