بعد الإصابة..موعد إنضمام عبدالله عطيف لتدريبات الهلال
على خلفية تعرض عبدالله عطيف لاعب الهلال لتمدد في الرباط الجانبي للركبة، منذ شهر أغسطس الماضي، كشفت تقارير أن عطيف سينضم للتدريبات الجماعية، عقب مباراة الفيحاء، ليصبح جاهزًا بشكل رسمي للمشاركة في المباريات.
ويستعد نادي الهلال لمواجهة الفيحاء، يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
فيما يواصل عبد الله عطيف، برنامجه العلاجي المعد له مسبقًا، للتعافي من تمدد الرباط الجانبي.
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 22 دقيقة
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