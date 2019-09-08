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    سبتمبر

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  3. صدمهم وهرب .. شين وقوي عين

صدمهم وهرب .. شين وقوي عين




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7229 ] نشر منذ 5 ساعات

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،

!! – طيب إلى أين المفر،

Can بالإمكان أفضل مما Can ،يعني لو إنحاش فالسهل أفضل له من الجبل..

[ عدد التعليقات: 7229 ] نشر منذ 5 ساعات

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،

!! – طيب إلى أين المفر،

Can بالإمكان أفضل مما Can ،يعني لو إنحاش فالسهل أفضل له من الجبل..

[ عدد التعليقات: 82066 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,, استخف الماخوذ ,,

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