صدمهم وهرب .. شين وقوي عين

الأحد 8
سبتمبر
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،
!! – طيب إلى أين المفر،
Can بالإمكان أفضل مما Can ،يعني لو إنحاش فالسهل أفضل له من الجبل..
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, استخف الماخوذ ,,
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واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7229 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،
!! – طيب إلى أين المفر،
Can بالإمكان أفضل مما Can ،يعني لو إنحاش فالسهل أفضل له من الجبل..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7229 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،
!! – طيب إلى أين المفر،
Can بالإمكان أفضل مما Can ،يعني لو إنحاش فالسهل أفضل له من الجبل..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82066 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, استخف الماخوذ ,,