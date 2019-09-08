أم كادت تفقد رضيعها امامها بسبب متهور

الأحد 8
سبتمبر
حسبي الله عليه
المفروض ان لا يعتمد الانسان على خطوط المشاه بل يجب التأكد من خلو الطريق او ان جميع السيارات توقفت للمشاه
لا تعتمد على خطوط المشاه ولا على ان الاشاره حمراء لانه قد يكون هناك متهور او هارب فيقطع الاشاره وبالتالي يأخذك في طريقه
كلامك عين الصواب يااخ ابو عمار .. لاهنت ,,
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 4 ساعات
حسبي الله عليه
المفروض ان لا يعتمد الانسان على خطوط المشاه بل يجب التأكد من خلو الطريق او ان جميع السيارات توقفت للمشاه
لا تعتمد على خطوط المشاه ولا على ان الاشاره حمراء لانه قد يكون هناك متهور او هارب فيقطع الاشاره وبالتالي يأخذك في طريقه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82066 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلامك عين الصواب يااخ ابو عمار .. لاهنت ,,