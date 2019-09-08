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  3. أم كادت تفقد رضيعها امامها بسبب متهور

أم كادت تفقد رضيعها امامها بسبب متهور




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 4 ساعات

حسبي الله عليه
المفروض ان لا يعتمد الانسان على خطوط المشاه بل يجب التأكد من خلو الطريق او ان جميع السيارات توقفت للمشاه
لا تعتمد على خطوط المشاه ولا على ان الاشاره حمراء لانه قد يكون هناك متهور او هارب فيقطع الاشاره وبالتالي يأخذك في طريقه

[ عدد التعليقات: 82066 ] نشر منذ 2 ساعتين

كلامك عين الصواب يااخ ابو عمار .. لاهنت ,,

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