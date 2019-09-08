أول تعليق من خالد الفالح على إعفائه من منصب وزير الطاقة

علي القحطاني(صدى):

وجه المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة السابق، اليوم الأحد، شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وذلك عقب صدور أمرًا ملكيًا بإعفائه من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلفا له.

وقال الفالح: أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم.

وتابع: أهنئ أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرًا للطاقة، راجيًا له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع الهام.

وأضاف: أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكافة الزملاء الذين سرّني العمل معهم على كل ما قدموه وما سيقدمونه من جهود في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح.

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