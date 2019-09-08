أول تعليق من خالد الفالح على إعفائه من منصب وزير الطاقة
وجه المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة السابق، اليوم الأحد، شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وذلك عقب صدور أمرًا ملكيًا بإعفائه من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلفا له.
وقال الفالح: أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم.
وتابع: أهنئ أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرًا للطاقة، راجيًا له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع الهام.
وأضاف: أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكافة الزملاء الذين سرّني العمل معهم على كل ما قدموه وما سيقدمونه من جهود في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 5 ساعات
اوكي باي باي مستر خالد
الابهاوي[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 5 ساعات
ابكي على ماجرالي يا هلي 😭😭😭😭😭😭
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 4 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
خالد[ عدد التعليقات: 398 ] نشر منذ 3 ساعات
👍👍
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82066 ] نشر منذ 3 ساعات
موفق خير ..
لللل[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 2 ساعتين
احمد ربك متقاعد وزير
لاانت متقاعد فرد ولا مرتبه ٤
ولا مستخدم علي التامينات
سامي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا هو اللي يقول حساب المواطن يكفي ويزيد .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14361 ] نشر منذ 27 دقيقة
نعم هذا اللي يقول حساب المواطن يكفي سداد الكهرباء والماء والباقي يدخره المواطن
الحمد لله رب العالمين