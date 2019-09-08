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شقيقان يلقيان مصرعهما أمام عيني والدتهما في لمح البصر

شقيقان يلقيان مصرعهما أمام عيني والدتهما في لمح البصر
القاهرة(صدى):

في واقعة مأساوية، لقي شيقيان مصريان مصرعهما في نفس اللحظة، أمام نظر والدتهما، إثر حادث مروري.

وكان الشقيقان وأمهما في طريقهم للسفر، بينما سمعوا صوتا ” غريبا ” يصدر من السيارة، فظنا أنه يتطلب تغيير الإطارات، وبالفعل نزل الإثنان لاستكشاف الوضع، لتأتي سيارة مسرعة تصدمهما ويفارقا الحياة في الحال.

وكانت الأم قد ترجلت من السيارة لتقف على الجهة المقابلة لابنيها، ما أدى إلى مشاهدة الحادث بدقة ومتابعة اللحظات الأخيرة لابنيها وهما يفارقان الحياة.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 7 ساعات

لا حول و لا قوة الا بالله
الله يصبرها على مصابها ويرحم ابنائها

[ عدد التعليقات: 82066 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,, الله يرحمهما ان كانا مسلمين ، ويصبر امهما ويحسن عزاها ويجبر صوابها .. آمين ,,

,, الموقف صعب .. اسأل الله لأمهما الصبر والثبات ..

[ عدد التعليقات: 3643 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الاه يصبرها على فراقهم

[ عدد التعليقات: 14361 ] نشر منذ 23 دقيقة

لا حــــــــــــــــــــــــــــول ولا قوة الا بالله العلي العظيــــــــــــــــــــــــــــم

الله يرحمهم

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