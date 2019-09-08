شقيقان يلقيان مصرعهما أمام عيني والدتهما في لمح البصر
في واقعة مأساوية، لقي شيقيان مصريان مصرعهما في نفس اللحظة، أمام نظر والدتهما، إثر حادث مروري.
وكان الشقيقان وأمهما في طريقهم للسفر، بينما سمعوا صوتا ” غريبا ” يصدر من السيارة، فظنا أنه يتطلب تغيير الإطارات، وبالفعل نزل الإثنان لاستكشاف الوضع، لتأتي سيارة مسرعة تصدمهما ويفارقا الحياة في الحال.
وكانت الأم قد ترجلت من السيارة لتقف على الجهة المقابلة لابنيها، ما أدى إلى مشاهدة الحادث بدقة ومتابعة اللحظات الأخيرة لابنيها وهما يفارقان الحياة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 7 ساعات
لا حول و لا قوة الا بالله
الله يصبرها على مصابها ويرحم ابنائها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82066 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, الله يرحمهما ان كانا مسلمين ، ويصبر امهما ويحسن عزاها ويجبر صوابها .. آمين ,,
,, الموقف صعب .. اسأل الله لأمهما الصبر والثبات ..
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3643 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الاه يصبرها على فراقهم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14361 ] نشر منذ 23 دقيقة
لا حــــــــــــــــــــــــــــول ولا قوة الا بالله العلي العظيــــــــــــــــــــــــــــم
الله يرحمهم