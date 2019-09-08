شقيقان يلقيان مصرعهما أمام عيني والدتهما في لمح البصر

القاهرة(صدى):

في واقعة مأساوية، لقي شيقيان مصريان مصرعهما في نفس اللحظة، أمام نظر والدتهما، إثر حادث مروري.

وكان الشقيقان وأمهما في طريقهم للسفر، بينما سمعوا صوتا ” غريبا ” يصدر من السيارة، فظنا أنه يتطلب تغيير الإطارات، وبالفعل نزل الإثنان لاستكشاف الوضع، لتأتي سيارة مسرعة تصدمهما ويفارقا الحياة في الحال.

وكانت الأم قد ترجلت من السيارة لتقف على الجهة المقابلة لابنيها، ما أدى إلى مشاهدة الحادث بدقة ومتابعة اللحظات الأخيرة لابنيها وهما يفارقان الحياة.