إصابة 5 نساء في حادث تصادم جماعي بالمنطقة الشرقية
شهد شارع الرياض الرابط بين تاروت والقطيف، حادثًا مروريًا، أسفر عن إصابة 5 نساء.
وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، إنه ورد بلاغ لغرفة العمليات بوجود حادث تصادم في القطيف على امتداد شارع الرياض بالقرب من أحد المجمعات التجارية.
وأوضح أنه تم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع وعند وصولهم اتضح وجود 5 إصابات للسيدات تراوحت بين الخطرة والمتوسطة والبسيطة.
ولفت إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية للمصابات وإسعافها إلى مستشفي القطيف المركزي والمواساة.
qlq[ عدد التعليقات: 5662 ] نشر منذ 9 ساعات
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الله يشافي المصاب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يشافيهن
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7229 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يشافيهن..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يشفيهن
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82066 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يشفيهن .. آمين ,,
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 4 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابونايف[ عدد التعليقات: 1481 ] نشر منذ 3 ساعات
قلنالكم مالكم والسواقه
faeiz[ عدد التعليقات: 936 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشافي المصابين والحوادث تحدث سواء رجال أو نساء
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14361 ] نشر منذ 27 دقيقة
لا حــــــــــــــــــــــــــــول ولا قوة الا بالله العلي العظيــــــــــــــــــــــــــــم
النتيجة صدمة نفسيه ويكرهو السواقه