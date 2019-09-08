إصابة 5 نساء في حادث تصادم جماعي بالمنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

شهد شارع الرياض الرابط بين تاروت والقطيف، حادثًا مروريًا، أسفر عن إصابة 5 نساء.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، إنه ورد بلاغ لغرفة العمليات بوجود حادث تصادم في القطيف على امتداد شارع الرياض بالقرب من أحد المجمعات التجارية.

وأوضح أنه تم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع وعند وصولهم اتضح وجود 5 إصابات للسيدات تراوحت بين الخطرة والمتوسطة والبسيطة.

ولفت إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية للمصابات وإسعافها إلى مستشفي القطيف المركزي والمواساة.