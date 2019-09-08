بنك الرياض يوفر 5 وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن بنك الرياض عن توفر 5 وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالبنك بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (أخصائي تسويق تجارة إلكترونية، ومُحاسب، وأخصائي تسويق، وأخصائي دعاية وإعلان، ومُحلل أبحاث السوق).

وأشترط البنك أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه، وألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

كما أشترط أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، و ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

-أخصائي تسويق تجارة إلكترونية (للجنسين):هنــــــــــــــــا.

-مُحاسب (للرجال فقط):هنـــــــــــا.

– أخصائي تسويق (للجنسين):هنـــــــــــــــا.

-أخصائي دعاية وإعلان (للجنسين):هنـــــــــــــــا.

– مُحلل أبحاث السوق (للجنسين):هنـــــــــــــــا.