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    سبتمبر

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  3. ردة فعل فنانة حسناء بعد عقد قرانها

ردة فعل فنانة حسناء بعد عقد قرانها




6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 10 ساعات

ايش ردة الفعل طيب !
تصنعون شيء من لا شيء ..

[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 3 ساعات

ردة الفعل هي صياح المغربيات في الحفل

[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 3 ساعات

قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

[ عدد التعليقات: 1022 ] نشر منذ 54 دقيقة

خلاص خلاص خلاص خلاص
انا بروح المغرب وبرجع العشاء

[ عدد التعليقات: 1481 ] نشر منذ 27 دقيقة

طيب وش فيها ساحبه على زوجها والا مطب مثل غيرها

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