ملاعق وسلاسل .. استخراج أدوات مائدة من بطن مريض

القاهرة(صدى):

استخرج فريق جراحي بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة في مصر عدد كبير من أدوات المائدة ” ملاعق وشوك ” ، إضافة إلى ” خواتم وسلاسل ” ، وفرش أسنان، وبعض الأجسام الغريبة من داخل أمعاء مريض بمحافظة الدقهلية.

وقال الطبيب المعالج إن المريض يبلغ من العمر 20 عاما، ويعاني من ضمور بالمخ، ووصل المركز، وهو يعاني من آلام شديدة بالبطن تزامن معها شكوى الأم فقدان أدوات المائدة، وعدد من الخواتم والسلاسل.

وتبين وجود أجسام غريبة، فجرى عمل استكشاف جراحي، وتم استخراج عدد من ” الملاعق والشوك وخاتما ذهبيا وسلاسل ” ، وبعض الأجسام الغريبة.