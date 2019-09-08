ملاعق وسلاسل .. استخراج أدوات مائدة من بطن مريض
استخرج فريق جراحي بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة في مصر عدد كبير من أدوات المائدة ” ملاعق وشوك ” ، إضافة إلى ” خواتم وسلاسل ” ، وفرش أسنان، وبعض الأجسام الغريبة من داخل أمعاء مريض بمحافظة الدقهلية.
وقال الطبيب المعالج إن المريض يبلغ من العمر 20 عاما، ويعاني من ضمور بالمخ، ووصل المركز، وهو يعاني من آلام شديدة بالبطن تزامن معها شكوى الأم فقدان أدوات المائدة، وعدد من الخواتم والسلاسل.
وتبين وجود أجسام غريبة، فجرى عمل استكشاف جراحي، وتم استخراج عدد من ” الملاعق والشوك وخاتما ذهبيا وسلاسل ” ، وبعض الأجسام الغريبة.
مسالم[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 8 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله.. المسكين فاقد العقل… ولكن كيف استطاع ابتلاعها؟ الله يعين اهله… وبارك الله في اطباء مصر المهرة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 7 ساعات
يا ساتر
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7229 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يشفيه ويعافيه..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82066 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشفيه ويعافيه .. آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3643 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيه ويعافيه