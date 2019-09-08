أزمة جديدة بين الكويت والعراق.. وزارة الدفاع الكويتية ترد

خالد الظفيري(صدى):

انتشرت الأقاويل في الساعات الماضية حول تصریحات منسوبة للنائب الأول لرئیس مجلس الوزراء، ووزیر الدفاع الشیخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بشأن وجود أزمة بین بلاده والعراق.

وفي هذا الصدد نفت رئاسة الأركان العامة للجیش الكویتي، هذه التصريحات بشكل حاسم.

وكانت بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي ” تویتر “ ، قد تداولت تغریدات وتصریحات مزعومة نسبتها إلى الشیخ ناصر عن ” وجود أزمة في العلاقات بین الكویت والعراق على خلفیة موضوع بناء منصة بحریة في منطقة فشت العیج “.

وقالت رئاسة أركان الجيش الكويتي، في بيان صحفي،: ” الشیخ ناصر يؤكد عمق العلاقات الودیة والمتجذرة بین البلدین الشقیقین، واستمرار تعاونهما في جمیع المجالات لاسیما ما یتعلق منها في المجال العسكري وحرص الطرفین على تعزیزھا “.

وأكدت على احتفاظها بحقها القانوني ضد مروجي الأخبار والشائعات غیر الصحیحة بهدف زرع بذور الفتنة والتفرقة والتشكیك بعمق العلاقات الأخویة بین البلدین الشقیقین.

ودعت رئاسة أركان الجيش الكويتي ” مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الالتفات لمثل ھذه الأخبار مجهولة المصدر وإلى تحري الدقة في التعامل معها “.