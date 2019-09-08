أزمة جديدة بين الكويت والعراق.. وزارة الدفاع الكويتية ترد
انتشرت الأقاويل في الساعات الماضية حول تصریحات منسوبة للنائب الأول لرئیس مجلس الوزراء، ووزیر الدفاع الشیخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بشأن وجود أزمة بین بلاده والعراق.
وفي هذا الصدد نفت رئاسة الأركان العامة للجیش الكویتي، هذه التصريحات بشكل حاسم.
وكانت بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي ” تویتر “ ، قد تداولت تغریدات وتصریحات مزعومة نسبتها إلى الشیخ ناصر عن ” وجود أزمة في العلاقات بین الكویت والعراق على خلفیة موضوع بناء منصة بحریة في منطقة فشت العیج “.
وقالت رئاسة أركان الجيش الكويتي، في بيان صحفي،: ” الشیخ ناصر يؤكد عمق العلاقات الودیة والمتجذرة بین البلدین الشقیقین، واستمرار تعاونهما في جمیع المجالات لاسیما ما یتعلق منها في المجال العسكري وحرص الطرفین على تعزیزھا “.
وأكدت على احتفاظها بحقها القانوني ضد مروجي الأخبار والشائعات غیر الصحیحة بهدف زرع بذور الفتنة والتفرقة والتشكیك بعمق العلاقات الأخویة بین البلدین الشقیقین.
ودعت رئاسة أركان الجيش الكويتي ” مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الالتفات لمثل ھذه الأخبار مجهولة المصدر وإلى تحري الدقة في التعامل معها “.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 7 ساعات
مشكلة الكويت والعراق قديمه لان العراق يرى ان الكويت جزء من العراق مثل مشكلة لبنان و سوريا التي تنظر للبنان انه جزء من سوريا
المفروض ان تقوم الكويت بشق قناة مائيه بينها و بين العراق لمنع المتسللين العراقيين والايرانيين الى داخل الكويت
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 4 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82066 ] نشر منذ 3 ساعات
يكون خير ..