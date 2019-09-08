الاتحاد يوضح حقيقة فسخ عقد سانوجو دون إنذار

نواف السالم(صدى):

خرج نادي الاتحاد، في بيانًا رسميًا ليوضح حقيقة الأنباء المنتشرة حول فسخ الإدارة تعاقدها مع اللاعب اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو دون إنذاره.

وقال النادي في بيان له: ” يود المركز الإعلامي أن يوضح للجماهير الاتحادية الوفية وعموم المتابعين في الوسط الرياضي المستجدات التي طرأت اليوم على العلاقة بين نادي الاتحاد واللاعب الإيفواري المحترف في صفوفه سيكو سانوجو؛ إذ تلقى النادي اليوم إشعارًا بفسخ العقد من طرف اللاعب “.

وتابع البيان: ” قام اللاعب بمغادرة السعودية بتصرف فردي دون إذن من النادي. وعليه نوضح أن النادي قام بتحويل ملف اللاعب إلى الإدارة القانونيـة حفظًا لحقوقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة “.

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