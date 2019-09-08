الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة بمجال المشتريات، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي مشتريات أول Senior Procurement Specialist).

وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المشتريات.

بالإضافة إلى إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس)، مهارات التواصل الممتازة، وإجادة جميع جوانب المشتريات وإدارة المشاريع.

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