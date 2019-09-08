  • الأحد 8

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. حديث روزانا اليامي على حادثتها مع زوجها

حديث روزانا اليامي على حادثتها مع زوجها




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 7 ساعات

أسأل الله العفو والعافية.. استغفر الله العظيم واتوب اليه.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير… لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له… واشهد ان محمد عبده ورسوله..عليه افضل الصلاة والسلام وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.. 🌺 🌹 🌺 🌸 🌼

[ عدد التعليقات: 13764 ] نشر منذ 7 ساعات

انقلعي بس
كلاب الشهره تسوون اي شي عشان تنشهرون

[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 45 دقيقة

يا ساتر ايش هالبرطم كأنه برطم ناقه
كيف زوجها يقبلها بهذا البرطم المرتخي
حاجه مقرفه فعلا

[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 24 دقيقة

قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *