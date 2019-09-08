حديث روزانا اليامي على حادثتها مع زوجها

الأحد 8
سبتمبر
أسأل الله العفو والعافية.. استغفر الله العظيم واتوب اليه.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير… لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له… واشهد ان محمد عبده ورسوله..عليه افضل الصلاة والسلام وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.. 🌺 🌹 🌺 🌸 🌼
انقلعي بس
كلاب الشهره تسوون اي شي عشان تنشهرون
يا ساتر ايش هالبرطم كأنه برطم ناقه
كيف زوجها يقبلها بهذا البرطم المرتخي
حاجه مقرفه فعلا
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
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Abo zoran[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 7 ساعات
أسأل الله العفو والعافية.. استغفر الله العظيم واتوب اليه.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير… لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له… واشهد ان محمد عبده ورسوله..عليه افضل الصلاة والسلام وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.. 🌺 🌹 🌺 🌸 🌼
جاردينيا***[ عدد التعليقات: 13764 ] نشر منذ 7 ساعات
انقلعي بس
كلاب الشهره تسوون اي شي عشان تنشهرون
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 45 دقيقة
يا ساتر ايش هالبرطم كأنه برطم ناقه
كيف زوجها يقبلها بهذا البرطم المرتخي
حاجه مقرفه فعلا
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 24 دقيقة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد