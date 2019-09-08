موقف طريف لمذيعة الحدث بسبب حرارة الجو

الأحد 8
سبتمبر
اللي في دبي نشفت من البروده
واللي في تونس ساحت من الحراره
وش الافضل اللي في دبي او تونس
يعني مثل الزبدة متماسكه او مقطره
الثنتين مو بطالات للعب معاهن الشطرنج
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
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لللل[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 9 ساعات
اللي في دبي نشفت من البروده
واللي في تونس ساحت من الحراره
وش الافضل اللي في دبي او تونس
يعني مثل الزبدة متماسكه او مقطره
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 52 دقيقة
الثنتين مو بطالات للعب معاهن الشطرنج
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 24 دقيقة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد