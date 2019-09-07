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بالصور.. الهلال يواصل تدريباته الاعتيادية

بالصور.. الهلال يواصل تدريباته الاعتيادية
ماجد محمد(صدى):

واصل فريق الهلال مساء اليوم السبت، تدريباته الاعتيادية تحضيرا لاستئناف المنافسات.

وركز مدير الجهاز الفني ” رازفان ” في الحصة التدريبية على النواحي اللياقية والفنية وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي ” فهد بن سعد بن نافل ” .

والتحق بالتدريبات الرباعي ” غوميز، إدواردو، عمر خربين ” بعد عودتهم من الإجازة، حيث منح ” رازفان ” لاعبي الفريق راحة لمدة يوم على أن يستأن الفريق تدريباته مساء الاثنين.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1022 ] نشر منذ 2 ساعتين

ردد يافقراوي معي…
صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس

[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 1 ساعة

نادي الجاليات واكبر جالية بالمملكة هي الجالية الهندي .. يعني النصر ناي ابوهنوووود ههههههههههههههه

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