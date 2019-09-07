بالصور.. الهلال يواصل تدريباته الاعتيادية

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق الهلال مساء اليوم السبت، تدريباته الاعتيادية تحضيرا لاستئناف المنافسات.

وركز مدير الجهاز الفني ” رازفان ” في الحصة التدريبية على النواحي اللياقية والفنية وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي ” فهد بن سعد بن نافل ” .

والتحق بالتدريبات الرباعي ” غوميز، إدواردو، عمر خربين ” بعد عودتهم من الإجازة، حيث منح ” رازفان ” لاعبي الفريق راحة لمدة يوم على أن يستأن الفريق تدريباته مساء الاثنين.