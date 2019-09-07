جماهير مالاغا يفتحون النار على مالكه القطري:لصًا ومزيفًا

نواف السالم(صدى):

تجمهر مشجعي فريق مالاغا الإسباني أمام ملعب الفريق لاروزاليدا في مظاهرة حاشدة تطالب بالرحيل الفوري لرئيس النادي القطري عبد الله آل ثاني.

وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية سوء نتائج الفريق وعدم تحقيق الوعود التي أطلقها بإعادة الفريق لدوري الدرجة الأولى.

واتهمت الجماهير المالك القطري بكونه لصًا ومزيفًا ومخادعًا، وطالبت برحيله عبر لافتات رفعتها أمام الملعب.

وتوترت الأجواء في مالاغا بسبب سياسة الإدارة وفشلها في سوق الانتقالات وعدم قدرة الفريق على التنافس للعودة إلى دوري الدرجة الأولى الذي غادره نهاية موسم 2017-2018.