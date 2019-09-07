مدرب الوحدة في مأزق.. هل ستتم إقالته؟

طلال الغامدي(صدى):

تواصل إدارة نادي الوحدة سيرًا ذاتية لعددٍ من المدربين،في الوقت الحالي مما يشير إلى أنهم بصدد إقالة المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش.

وتنتظر الإقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم، في حال استمرار النتائج السلبية؛ حيث بدأت الإدارة برئاسة سلطان أزهر، بالفعل التواصل مع أكثر من مدرب.

ومن بين المرشحين لخلافة الكرواتي: التونسي عمار السويح، المدرب السابق لفرق سعودية عدة، بينها القادسية والاتفاق والطائي وأحُد.

وانهزم الوحدة في أول مباراتين له، حيث يحتل المركز الأخير في المسابقة بلا أي رصيد من النقاط.