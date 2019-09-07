طعنه 10 مرات.. مقتل شاب عشريني على يد قريبه بحائل
شهدت حائل جريمة قتل شاب 24 عامُا إثر تلقيه عدة طعنات على يد قريب له بعد وقوع شجار بينهما.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أنه وقع شجار بين الطرفين في السيارة التي تقلهما إلى حائل، واشتعل الشجار بينهما فتوقف السائق، ونزلا، وتشاجرا على قارعة الطريق بالقرب من قرية ” شعيبة المياه “.
واستل أحد الطرفين سلاحًا أبيض، كان معه، وطعن قريبه طعنات عدة، تجاوزت العشر.
وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى بمحافظة البقعاء إلا أنه توفى وجاري مباشرة التحقيقات والإجراءات لاتخاذ اللازم.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3633 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 2 ساعتين
اضربو عنقه والحقوه بقريبه لكي لا تتطور الامور
لا يمكن الحد من هذه الجرائم الا بقتل القاتل ليلحق بالمقتول
اما السجن ثم السعي في جمع الاموال لاطلاق سراحه فهذا لا يفيد في ايقاف هذه الجرائم لان الموضوع تحول الى تجاره بالانفس فكل من له قتيل طلب الملايين من الريالات مقابل قتيله
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 46 دقيقة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82040 ] نشر منذ 23 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..