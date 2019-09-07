طعنه 10 مرات.. مقتل شاب عشريني على يد قريبه بحائل

علي العنزي(صدى):

شهدت حائل جريمة قتل شاب 24 عامُا إثر تلقيه عدة طعنات على يد قريب له بعد وقوع شجار بينهما.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أنه وقع شجار بين الطرفين في السيارة التي تقلهما إلى حائل، واشتعل الشجار بينهما فتوقف السائق، ونزلا، وتشاجرا على قارعة الطريق بالقرب من قرية ” شعيبة المياه “.

واستل أحد الطرفين سلاحًا أبيض، كان معه، وطعن قريبه طعنات عدة، تجاوزت العشر.

وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى بمحافظة البقعاء إلا أنه توفى وجاري مباشرة التحقيقات والإجراءات لاتخاذ اللازم.