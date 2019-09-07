  • الأحد 8

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. السعران يكرم مسودي بشهادة التميز من الإتحاد العالمي للدفاع عن النفس

السعران يكرم مسودي بشهادة التميز من الإتحاد العالمي للدفاع عن النفس

السعران يكرم مسودي بشهادة التميز من الإتحاد العالمي للدفاع عن النفس
رشيدة المطيري(صدى):

كرم رئيس الإتحاد السعودي للدفاع عن النفس الأستاذ منصور السعران صباح اليوم السبت 7ديسمبر 2019 الكاتبة والإعلامية فاطمة مسودي بشهادة تميز مقدمة من الإتحاد .العالمي السعودي للدفاع عن النفس.

وتقدم شهادات التميز لكل من له أثر وبصمة في التأثير بالمجتمع بشكل إيجابي.

وتم تسليم التكريم بالنيابة عن الكاتبة مسودي زوجها الأستاذ سليمان مسودي.

وفي الختام تم شكر رئيس الإتحاد علي الجهد المبذول لخدمة المجتمع والكفاءات للوصول لعضوية الإتحاد.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *