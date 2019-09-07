بعد انتشار فيديو له.. مروج مخدرات يقع في قبضة الشرطة بجدة

نايف السالم(صدى):

نجحت الجهات الأمنية في محافظة جدة، اليوم السبت، في ضبط مروج للمخدرات يتواجد في أحد أحياء المحافظة.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيدي للمروج أثناء محاولة إغراء شاب لشراء المخدرات.

وتحرك رجال الأمن على الفور؛ للقبض على المروج بعد أن رصد موثق الواقعة لوحة السيارة التي كان يستغلها المروج.

وظهر المروج في الفيديو وهو يحاور الشاب عن نوع الحبة التي حاول تقديمها له وفائدتها، فيما توقف المروج وسأل الشاب عن اسم شخص في الحي كنوع من وسيلة الترويج واستغلال الشباب، لكن الشاب قال له إنه لا يوجد شخص في هذا الحي بذلك الاسم.