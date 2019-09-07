بعد انتشار فيديو له.. مروج مخدرات يقع في قبضة الشرطة بجدة
نجحت الجهات الأمنية في محافظة جدة، اليوم السبت، في ضبط مروج للمخدرات يتواجد في أحد أحياء المحافظة.
وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيدي للمروج أثناء محاولة إغراء شاب لشراء المخدرات.
وتحرك رجال الأمن على الفور؛ للقبض على المروج بعد أن رصد موثق الواقعة لوحة السيارة التي كان يستغلها المروج.
وظهر المروج في الفيديو وهو يحاور الشاب عن نوع الحبة التي حاول تقديمها له وفائدتها، فيما توقف المروج وسأل الشاب عن اسم شخص في الحي كنوع من وسيلة الترويج واستغلال الشباب، لكن الشاب قال له إنه لا يوجد شخص في هذا الحي بذلك الاسم.
محمد[ عدد التعليقات: 3235 ] نشر منذ 12 ساعة
اهبل ونال جزائه
qlq[ عدد التعليقات: 5662 ] نشر منذ 9 ساعات
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من اليد
اربعيني فاسد
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7232 ] نشر منذ 7 ساعات
حسبي الله على من سعى وساهم في إفساد الشباب،وبث هذه السموم،لشق وتدمير الأسر والمجتمع،وخلخلة التركيبة السكانية،بهاذا الإعصار المدمر،،
حسبي الله ونعم الوكيل..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7232 ] نشر منذ 7 ساعات
حسبي الله على من سعى وساهم في إفساد الشباب،وبث هذه السموم،لشق وتدمير الأسر والمجتمع،وخلخلة التركيبة السكانية،بهاذا الإعصار المدمر،،
حسبي الله ونعم الوكيل..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28451 ] نشر منذ 6 ساعات
المروج للمخدرات اخطر من المهرب لذلك من المفروض ان يكون عقابه بضرب عنقه النجس بحد السيف
المروج يتسلل بين الناس والمجتمع ولا يمكن معرفته وينشر سمومه ومقدم خدماته الخسيسه لذلك هو اخطر بكثير من المهرب الذي يأتي من الخارج ويلقى عليه القبض في حاله بعكس المروج المتخفي والمخادع لذلك القصاص منه يقطع ويمنع المهرب من جلب المخدرات بانواعها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ 4 ساعات
وقع في شر اعماله ..
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 4 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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لا حول ولا قوة إلا بالله
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ابونايف[ عدد التعليقات: 1481 ] نشر منذ 3 ساعات
تشوفهم بلحاهم تقول هذولا راعين طاعه وهم راعين ملعنه طبعا البعض يقولك تمويه ههههه