ابنة عمرو دياب ترقص داخل ملهى ليلي

أميرة خالد(صدى):

نشرت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، عدة صور وفيديوهات جديدة ظهرت فيها مع أحد أصدقائها، خلال رحلة تنزه في إسبانيا.

وظهرت جنا عمرو دياب وهي تلهو مع أصدقائها داخل ملهى ليلي وترقص وتمزح مع إحدى صديقاتها وتصرخ على نغمات الأغاني الصاخبة.

ويذكر أن ابنة عمرو دياب قد نشرت صورًا سابقة من إسبانيا حيث تقضى عطلتها مع والدتها زينة عاشور وأشقائها كنزي وعبدالله.