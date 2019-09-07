الجهات الأمنية بخميس مشيط تباشر بلاغاً عن انفجار في فناء منزل بمركز تندحة

محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأنه في تمام الساعة 6:45 من مساء اليوم السبت 8 / 1 / 1441هـ، باشرت الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط بلاغاً عن انفجار في فناء منزل شعبي مكون من دور واحد يقع بقرية مجعل الجنوبي التابعة لمركز تندحة.

مما نتج عنه وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه بإصابات بليغة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، واتضح عند انتقال الجهات المختصة أن الانفجار في الموقع يحتوي على مخلفات من بينها مواد متفجرة، ولا تزال التحقيقات جارية لاستقصاء كافة الملابسات.