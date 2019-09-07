إنشاء مركز وطني للجرائم الاقتصادية.. أمل جديد لمكافحة المخالفين

سلسبيل سعيد(صدى):

تواجه المملكة الكثير من الجرائم الاقتصادية على الرغم من جهودها الحثيثة للقضاء عليها؛ إلا أنه مازال هناك مشكلة التشتت التي تُهدر الجهود كافة.

ويبدو أنه حان الوقت من أجل إيجاد حل فعال لحل الجرائم الاقتصادية من خلال إنشاء جهة مُستقلة تختص في ذلك.

فعلى الرغم من كافة جهود المسؤولون في المملكة لمواجهة تحديات محاربة التستر التجاري وتعطيل شبكة المجرمين المالية وتعقب عوائد أموال الجرائم وجميعها جرائم اقتصادية، إلا أنه مازال هناك تشتت.

وفي هذا الصدد تحدث الكاتب أحمد الشهري في الزميلة ” الاقتصادية ” عن حلم تأسيس مركز وطني مستقل للجرائم الاقتصادية تحت اسم “المركز الوطني للجرائم الاقتصادية ” ليس ببعيد أو صعب.

فحان الوقت لإنشاء هذا المركز الوطني ونقل جميع اختصاصات الجرائم الاقتصادية إليه، وهذا سينقلنا إلى مستويات جديدة في محاربة تلك الجرائم بطبيعة الحال دون أدنى شك، وفقًا لرؤية ” الشهري ” .

ومن المتوقع أن يختص هذا المركز، الذي سلط ” الشهري ” الضوء عليه في جمع وتحليل البيانات وتقدير الخسائر ووضع السياسات التوجيهية على مستوى البلاد.

وقال إنه في حالة تأسيس المركز لابد أن يرتبط بمجلس أعلى لمكافحة الجرائم الاقتصادية يكون مكونا من خبراء اقتصاديين وقانونيين وأمنيين يحددون الأولويات والتهديدات ويضعون الاستراتيجيات.

فلابد أن نوحد الجهود الآن والطاقات تحت مظلة واحدة مٌنظمة للعمل؛ لتحقيق نتائج إيجابية، فأن العمل بهذا النهج وتأسيس المركز سيوحد جهود وزارتي الداخلية والتجارة ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال وهيئة مكافحة الفساد وجميع الأجهزة الحكومية في مكافحة الجرائم الاقتصادية.