نقاش حاد بين الكلباني ومتابع له: شرب الخمر لايتعارض مع حب الله
دخل الداعية عادل الكلباني في نقاش حاد مع متابعيه عبر حسابه على ” تويتر ” ، شهد جدلًا كبيرًت.
وبدأ الأمر عندما قال الكلباني في تغريدة: اقرأ ، ورتل ، واتل ، وتغن بالقرآن تفز يوم يقوم الناس لرب العالمين . اقرأ تلك الآيات تنير لك حياتك ، وتملؤها سعادة وبشرا . فلا تضل ولا تشقى.
وقال مغرد ردًا على الكلباني: لا يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب واحد ” .
ورد الكلباني: ” قد اجتمع حب الله ورسوله عند شارب الخمر كما في الصحيح ” .
وتساءل مغرد أخر قائلاً: ” سؤال؟ تناقشت مع احد الاخوان بقول تغن بالقران وقال لا يجوز ربط القران بلفظ الغناء وأنا سبق وقرأت في احد الجوامع لوحة اعلانية لمسابقة التغني بالقران هل هذا اللفظ “ الغناء بالقران ” جائز وما اصله باللغة العربية ” .
ورد عليه الكلباني قائلاً: “ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ ”. وَزَادَ غَيْرُهُ : يَجْهَرُ بِهِ. رواه البخاري ” .
عبدالرحمن سراج منشي[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 12 ساعة
الشيخ عادل الكلباني هداه الله نلاحظه دائما الدخول في مهاترات عبر التواصل الاجتماعي . نأمل ان يكف عن ذلك . فهو امام مسجد فبهذه المهاترات يفقد احترام الناس له .
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 11 ساعة
عادل الكلباني أضحوكة القرن العشرين !! جميع من كان حوله منذ منتصف 1990م حتى وقت قريب تركوه وتبراءوا منه وطريقته والحقيقة هذا الشيخ لا يرتقي إلى مصاف أهل العلم والدين ولديه رؤية 2025 مقلوبة ويمشي معها بالمقلوب ..بكره تطيح الشاة وتكثر سكاكينها .
ابو محمد ✌[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 11 ساعة
كثرو الذين فتنو المؤمنين هذه الأيام وافتو بغير علم نسأل الله السلامة والعافية
qlq[ عدد التعليقات: 5662 ] نشر منذ 9 ساعات
…
الشيخ يلمح من بعيد
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 6 ساعات
التغني بالقرأن تعني ترتيل القرأن اثناء القراءه ( في قوله: ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) وليس المقصود التغني بالقران كما يفعل البعض اثناء القراءه تشعر كأنه يقوم بتلحين القراءه كمن يستعمل الربابه وهذا لا يجوز
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82066 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يكفينا شر المطبلين ..
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 4 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابومحمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله العالم تخطط على زرع التفرقة بين الشعوب المسلمة ونحن ليس لنا غير المهاترات والتشاجر والتنابح بين بعضنا على امور لاتغني ولاتسمن من جوع كل شخص حر في رايه وليس لك عليه بسلطان او رقيب انتبهوا مما يحصل حواليكم وبجواركم فالفتن زرعت وبدات تحصد مازرعوه فأنتبهوا وابعدوا عن النقاش في امور لاتقدم ولاتأخر وكونوا عونا وسندا لوطنكم وابعدوا عن الفتن والبغضاء والتناحر هداكم الله
ابو طلال[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدالله و صلاه و السلام على محمد ابن عبدالله صلى الله عليه وسلم وبارك. أما بعد فشيخ يرغب انيكون من المشاهير في التواصل هداه الله
عبدالمجيد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 49 دقيقة
كل الموضوع أنا موجود ،،