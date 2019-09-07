نقاش حاد بين الكلباني ومتابع له: شرب الخمر لايتعارض مع حب الله

علي القحطاني(صدى):

دخل الداعية عادل الكلباني في نقاش حاد مع متابعيه عبر حسابه على ” تويتر ” ، شهد جدلًا كبيرًت.

وبدأ الأمر عندما قال الكلباني في تغريدة: اقرأ ، ورتل ، واتل ، وتغن بالقرآن تفز يوم يقوم الناس لرب العالمين . اقرأ تلك الآيات تنير لك حياتك ، وتملؤها سعادة وبشرا . فلا تضل ولا تشقى.

وقال مغرد ردًا على الكلباني: لا يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب واحد ” .

ورد الكلباني: ” قد اجتمع حب الله ورسوله عند شارب الخمر كما في الصحيح ” .

وتساءل مغرد أخر قائلاً: ” سؤال؟ تناقشت مع احد الاخوان بقول تغن بالقران وقال لا يجوز ربط القران بلفظ الغناء وأنا سبق وقرأت في احد الجوامع لوحة اعلانية لمسابقة التغني بالقران هل هذا اللفظ “ الغناء بالقران ” جائز وما اصله باللغة العربية ” .

ورد عليه الكلباني قائلاً: “ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ ”. وَزَادَ غَيْرُهُ : يَجْهَرُ بِهِ. رواه البخاري ” .