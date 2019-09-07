ضبط 4 متهمين اقتحموا وسرقوا مراكز تجارية شمال الرياض

الرياض(صدى):

‎‏‫صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال.

أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على أربعة متهمين من الجنسية الباكستانية ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع .

وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة تمثلت بإقتحام المراكز التجاريه بعد تكسير اقفالها والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ نقدية وبضائع منقوله وبطاقات شحن مسبقة الدفع.

وعثر بحوزتهم على أدوات صلبه تستخدم في تكسير الابواب والأقفال وبضائع وجهاز محاسبه ( كاشير )، ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهم أقروا بإرتكاب ثلاث سرقات من مراكز تجارية بحي القيروان والصحافة شمال العاصمة الرياض.

فيما بلغت قيمة مسروقاتهم مبلغ (٩٣,٠٠٠) ريال , تم إيقافهم وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

‎وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

‎- والله الهادي الى سواء السبيل –