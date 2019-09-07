سامي الجابر يلمح بعودته للهلال.. ويقطع وعدًا بتشجيع الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

تحدث رئيس الهلال السابق سامي الجابر، اليوم السبت، عن الكثير من الأمور الكروية المتعلقة بالهلال.

وألمح الجابر إلى إمكانية عودته للهلال قائلا: لا أعتقد أن هذا الوقت سيسمح لي بتولي منصب في الهلال بسبب ارتباطتي العملية الكثيرة، ولكن قد يكون هذا الأمر مستقبلاً.

وتابع الجابر: لاعبو الهلال لا يحتاجون إلى نصيحة أنهم يلعبون لنادي كبير ويملكون مدرج فخم، وسيقدمون كل ما لديهم للنجاح.

وأضاف: لم أتدخل في صفقات الهلال التي حدثت خلال فترة الانتقالات الصيفية لهذا الموسم.

وعن رئيس النادي الحالي قال: فهد بن نافل يقدم عملاً جيدًا وأتمنى أن يتوج بالنجاح، أما عن رازفان فهو يسير بشكل مميز رغم بعض الملاحظات لكن لازالنا في بداية المسيرة، والبداية مميزة حتى الآن.

ووعد الجابر بتشجيع الاتحاد في آسيا في حال إقصاء الهلال ولكنه يتمنى فوز الزعيم.