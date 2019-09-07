الاتحاد يرفض رحيل بريجوفيتش

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير عن تمسك مسؤولي نادي الاتحاد بالصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ مهاجم الفريق، رافضين رحيله رغم امتلاكه عدة عروض احترافية.

ويذكر أن الصربي كان قد ارتدى قميص النمور في يناير 2019، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى صيف عام 2023.

وقال مصدر مسؤول في النادي ” بريجوفيتش تلقى عدة عروض أوروبية وخليجية خلال الصيف، لكن الإدارة والتشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني، تمسك ببقائه، حتى أننا لم نناقش تلك العروض ” .

وأضاف: ” الصربي واحد من الركائز الأساسية في الاتحاد، وعقده ممتد، بجانب أنه يعيش حالة من الارتياح نفسية جيدة رفقة زملائه “.