الجيش الليبي: لم يبق من داعش إلا قطعان صغيرة وسنقاضي قطر

طرابلس(صدى):

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي في أبوظبي، إن تنظيم داعش المتشدد، لم يبق منه في ليبيا إلا قطعان صغيرة تحت مسمى جيش الصحراء.

وأضاف: ” الجيش الليبي والبرلمان متفقان على كل شيء في البلاد، وأن رئيس البرلمان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ” .

وأوضح أن معركة طرابلس لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها بإنهاء الإرهاب وفوضى السلاح “ موضحا أنها ” وصلت إلى نهايتها “ .

وأضاف أن الجيش الوطني الوطني يؤمن حاليًا حقول النفط في ليبيا، وأنّه لم يستخدم ورقة النفط لأن هدفه ليس سياسيًا “ .

وبشأن التحركات التركية، قال: تركيا تخرق قرار الأمم المتحدة بدعمها للمليشيات.. هناك تحرك لمجموعات من تركيا يشرف عليها المفتي السابق الصادق الغرياني ” .

وأشار إلى أن الحكومة المؤقتة شكلت لجنة من الخارجية لمتابعة قطر وتركيا أمام القضاء المحلي والدولي.