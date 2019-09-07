السجن والغرامة.. عقوبة نشر فيديوهات جنسية عبر خرائط سناب شات

عادل الحربي(صدى):

نشهد ظاهرة جديدة لنشر فيديوهات إباحية أو تحمل إيجاءات جنسية وذلك عبر خرائط السناب شات، دون أن يعلم أصحاب هذه التصرفات أنهم سيواجهون مشكلات كبرى.

ويعتبر هذا التصرف غير اللائق من الجرائم المعلوماتية بالطبع؛ ويوجد بطبيعة الحال عقوبة يتم تطبيقها علة المتورط في نشر مثل هذه المواد الإباحية.

وتصل عقوبة هذا الأمر إلى خمس سنوات سجنًا، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، أو أحدى العقوبتين.

وتكمن المشكلة في حالة تواجد المتورط خارج المملكة، بينما إذا كان داخلها يتم القبض عليه على الفور وتطبيق العقوبة.

وتنص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 5 سنوات سجن كحد أقصى وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال كحد أقصى أو إحدى هاتين العقوبتين، مضيفاً أن النظام لم يفرق بين برامج التواصل الاجتماعي، فالعبرة بالمادة نفسها.