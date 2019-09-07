وزيري يقتحم مجال الفن لإنتاج فيلم لهيفاء وهبي

بيروت(صدى):

قرر الملحن محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي والمستقيل مؤخرًا أن يقتحم مجال الفن من بوابة الإنتاج.

ويواصل ” الوزيري ” حاليًا التحضير لانتاج فيلم ” عقد الخواجة ” والذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي، عبر شركته الجديدة snaper.

وهذا الفيلم هو أول إنتاجات محمد وزيري فى السينما من خلال شركته Snaper التي أسسها مؤخرًا لإنتاج عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة.

ويعمل وزيري هذه الفترة على إنهاء التعاقد مع الفنانين المشاركين في الفيلم بجانب هيفاء وهبي، حيث تم التعاقد رسميًا مع الفنان المصري أحمد الفيشاوي، على أن يتم الإعلان عن باقي الأسماء المشاركة في العمل خلال الأيام المقبلة.

وفيلم ” عقد الخواجة ” هو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ويقوم بإخراجه المخرج الشاب محمد حماقي، في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل كمساعد مخرج مع معتز التوني ومحمد ياسين، على أن يتم تصوير الفيلم بين القاهرة وعدة دول أوروبية.