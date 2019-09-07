آرسين فينجر: صلاح يشبه ميسي لكنه مهووس بإنهاء الهجمة بنفسه
علق المدرب الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، على شخصية محمد صلاح نجم ليفربول مشبهًا إياه بالأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال فينجر : ” محمد صلاح يمتلك الكثير من أوجه التشابه مع ميسي، ولكنه عليه التحلي بنفس العقلية التي يمتلكها نجم البارسا “.
وأضاف: ” إنه جيد للغاية في إنهاء الفرص، كما يتحرك بشكل جيد ويدعم تلك التحركات بجودة الإنهاء، فهو يعلم متى ينتظر ومتى ينهي الكرة، إنه يعجبني كثيراً “.
واختتم : ” صلاح لديه قدرات رائعة في تسجيل الأهداف، ولكن ميسي يمتلك كل شيء، ليونيل يستطيع التسجيل وصناعة الأهداف والفرص لزملائه، ولكن صلاح مهووس بإنهاء الهجمة بنفسه قليلاً ” .
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