آرسين فينجر: صلاح يشبه ميسي لكنه مهووس بإنهاء الهجمة بنفسه

نواف السالم(صدى):

علق المدرب الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، على شخصية محمد صلاح نجم ليفربول مشبهًا إياه بالأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال فينجر : ” محمد صلاح يمتلك الكثير من أوجه التشابه مع ميسي، ولكنه عليه التحلي بنفس العقلية التي يمتلكها نجم البارسا “.

وأضاف: ” إنه جيد للغاية في إنهاء الفرص، كما يتحرك بشكل جيد ويدعم تلك التحركات بجودة الإنهاء، فهو يعلم متى ينتظر ومتى ينهي الكرة، إنه يعجبني كثيراً “.

واختتم : ” صلاح لديه قدرات رائعة في تسجيل الأهداف، ولكن ميسي يمتلك كل شيء، ليونيل يستطيع التسجيل وصناعة الأهداف والفرص لزملائه، ولكن صلاح مهووس بإنهاء الهجمة بنفسه قليلاً ” .