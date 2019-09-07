هل يمكن لشخص عليه مخالفات قيادة سيارة شخص أخر.. المرور تجيب

علي القحطاني(صدى):

استفسر مواطن ، اليوم السبت، حول إمكانية أن يفوض شخص بقيادة سيارته في حالة تسجيل مخالفات على هذا الشخص.

وقال في استفساره عبر الحساب الرسمي للمرور: ” هل استطيع تفويض شخص عليه مخالفات او لا لقيادة سيارتي ” .

ورد حساب المرور: ” مرحباً بك ، يلزم سداد المخالفات . نشكر تواصلك ” .