هل يمكن لشخص عليه مخالفات قيادة سيارة شخص أخر.. المرور تجيب
استفسر مواطن ، اليوم السبت، حول إمكانية أن يفوض شخص بقيادة سيارته في حالة تسجيل مخالفات على هذا الشخص.
وقال في استفساره عبر الحساب الرسمي للمرور: ” هل استطيع تفويض شخص عليه مخالفات او لا لقيادة سيارتي ” .
ورد حساب المرور: ” مرحباً بك ، يلزم سداد المخالفات . نشكر تواصلك ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82066 ] نشر منذ 15 ساعة
ليش تخالف من اصله ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ 14 ساعة
حتدفع يعني حتدفع🤗