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بالفيديو.. كاظم الساهر وزوجته الأولى يحتفلان معا بزواج ابنهما

بالفيديو.. كاظم الساهر وزوجته الأولى يحتفلان معا بزواج ابنهما
الرباط(صدى):

تداول وراد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للفنان كاظم الساهر، بجانب لقطات أخرى قالوا إنها زوجة القيصر الأولى ” أم وسام ” ، خلال تواجدها معه في حفل زفاف ابنهما عمر بمدينة الرباط

وسبق أن تناقل رواد  ” تويتر ”  صورة لزوجة القيصر الأولي، خلال ظهورها في حفل زفاف ابنها وسام الساهر، حيث انتشرت حينها صورة جماعية عائلية، تظهر فيها إلى جانب القيصر وولديهما .

وكان كاظم الساهر، احتفل قبل نحو أسبوع بزفاف ابنه الأصغر عمر على الطبيبة المغربية نورا، بأحد فنادق مدينة الرباط.


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