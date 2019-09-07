بالفيديو.. كاظم الساهر وزوجته الأولى يحتفلان معا بزواج ابنهما

الرباط(صدى):

تداول وراد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للفنان كاظم الساهر، بجانب لقطات أخرى قالوا إنها زوجة القيصر الأولى ” أم وسام ” ، خلال تواجدها معه في حفل زفاف ابنهما عمر بمدينة الرباط

وسبق أن تناقل رواد ” تويتر ” صورة لزوجة القيصر الأولي، خلال ظهورها في حفل زفاف ابنها وسام الساهر، حيث انتشرت حينها صورة جماعية عائلية، تظهر فيها إلى جانب القيصر وولديهما .

وكان كاظم الساهر، احتفل قبل نحو أسبوع بزفاف ابنه الأصغر عمر على الطبيبة المغربية نورا، بأحد فنادق مدينة الرباط.