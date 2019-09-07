أحمد فهمي يهاجم منتقديه بسبب التاتو
هاجم الفنان أحمد فهمي، متابعيه ، عقب تعرضه للانتقاد بسبب صورة نشرها عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي .
وظهر أحمد فى الصورة، التي علق عليها قائلاً ” أحلى مكان في العالم سينا ” ، واقفا على شاطئ البحر بمدينة سيناء، وهو عاري الصدر مرتديا نظارة شمس وعلى ذراعه ” تاتو ” ، الأمر الذي لاقى هجوما من قبل عدد من متابعيه، حيث علق حساب يحمل اسم عمر إكرام: ” التاتو دا مش رجولة يا راجل ” ، ليرد عليه فهمي، قائلا: ” لو فاهمها بالتاتو تبقى غلطان “.
وانهالت العديد من التعليقات المتتالية على ” التاتو ” ليرد عليها أحمد فهمي بحدة على أحدهم، قائلا: ” في ستين داهية ” .
” أنت بتتكلم كده ليه؟ هو إحنا مش فانز والمفروض تحترم رأينا ” ذلك كان تعليق أحد متابعي الفنان أحمد فهمي، ليرد عليها: ” لا رأيكوا في شغلي بس ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ 14 ساعة
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