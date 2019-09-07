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أحمد فهمي يهاجم منتقديه بسبب التاتو

أحمد فهمي يهاجم منتقديه بسبب التاتو
القاهرة(صدى):

هاجم الفنان أحمد فهمي، متابعيه ، عقب تعرضه للانتقاد بسبب صورة نشرها عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي .

وظهر أحمد فى الصورة، التي علق عليها قائلاً  ”  أحلى مكان في العالم سينا ” ، واقفا على شاطئ البحر بمدينة سيناء، وهو عاري الصدر مرتديا نظارة شمس وعلى ذراعه  ”  تاتو  ” ، الأمر الذي لاقى هجوما من قبل عدد من متابعيه، حيث علق حساب يحمل اسم عمر إكرام:  ”  التاتو دا مش رجولة يا راجل  ” ، ليرد عليه فهمي، قائلا:  ”  لو فاهمها بالتاتو تبقى غلطان  “.

وانهالت العديد من التعليقات المتتالية على ” التاتو ”  ليرد عليها أحمد فهمي بحدة على أحدهم، قائلا: ” في ستين داهية ” .

”  أنت بتتكلم كده ليه؟ هو إحنا مش فانز والمفروض تحترم رأينا  ”  ذلك كان تعليق أحد متابعي الفنان أحمد فهمي، ليرد عليها:  ”  لا رأيكوا في شغلي بس  ” .


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