أحمد فهمي يهاجم منتقديه بسبب التاتو

القاهرة(صدى):

هاجم الفنان أحمد فهمي، متابعيه ، عقب تعرضه للانتقاد بسبب صورة نشرها عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي .

وظهر أحمد فى الصورة، التي علق عليها قائلاً ” أحلى مكان في العالم سينا ” ، واقفا على شاطئ البحر بمدينة سيناء، وهو عاري الصدر مرتديا نظارة شمس وعلى ذراعه ” تاتو ” ، الأمر الذي لاقى هجوما من قبل عدد من متابعيه، حيث علق حساب يحمل اسم عمر إكرام: ” التاتو دا مش رجولة يا راجل ” ، ليرد عليه فهمي، قائلا: ” لو فاهمها بالتاتو تبقى غلطان “.

وانهالت العديد من التعليقات المتتالية على ” التاتو ” ليرد عليها أحمد فهمي بحدة على أحدهم، قائلا: ” في ستين داهية ” .

” أنت بتتكلم كده ليه؟ هو إحنا مش فانز والمفروض تحترم رأينا ” ذلك كان تعليق أحد متابعي الفنان أحمد فهمي، ليرد عليها: ” لا رأيكوا في شغلي بس ” .