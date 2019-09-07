بالفيديو.. مدربة وعي وحياة : اهتمام الزوجة الزائد بالزوج خطأ

أميرة خالد(صدى):

أكدت نائلة السقاف مدربة وعي وحياة، على أن وقوع الطلاق ليس معناه أن أحد الزوجين فيه مشكلة أو عيب؛ لكن هي قضية إنسجام وتوافق.

وقالت المدربة خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” : هناك كثير من الزوجات يعتقدن خطأ أن اهتمامها الزائد بالزوج سوف يزيد من حبه لها.

وأضافت : من الممكن أن يكون هذا الاهتمام الزائد سبب نفور الزوج لأن الشخص الذي يعطي كثيرًا فيتوقع مقابل ولا تجد شئ، لأن الرجل يحب أن يكون له مساحة خاصة.

وشددت على ضرورة اهتمام الزوجة بحياتها وأشياء أخرى مثل الابناء والبيت وعلاقتها بالله وعلمها وصحتها.