بالفيديو.. مدربة وعي وحياة : اهتمام الزوجة الزائد بالزوج خطأ
أكدت نائلة السقاف مدربة وعي وحياة، على أن وقوع الطلاق ليس معناه أن أحد الزوجين فيه مشكلة أو عيب؛ لكن هي قضية إنسجام وتوافق.
وقالت المدربة خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” : هناك كثير من الزوجات يعتقدن خطأ أن اهتمامها الزائد بالزوج سوف يزيد من حبه لها.
وأضافت : من الممكن أن يكون هذا الاهتمام الزائد سبب نفور الزوج لأن الشخص الذي يعطي كثيرًا فيتوقع مقابل ولا تجد شئ، لأن الرجل يحب أن يكون له مساحة خاصة.
وشددت على ضرورة اهتمام الزوجة بحياتها وأشياء أخرى مثل الابناء والبيت وعلاقتها بالله وعلمها وصحتها.
نائلة السقاف – مدربة وعي وحياة: هناك كثير من الزوجات يعتقدن خطأ أن اهتمامها الزائد بالزوج سوف يزيد من حبه لها@coach_nayla#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/GWxKriXzj4
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 7, 2019
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ 14 ساعة
إذا أردت الحب
تعلم الأهتمام🤗
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14228 ] نشر منذ 12 ساعة
👍👌لآن أغلبهم ماهمهم الا انفسم لو تخرجين اعوينك لهم فيا تبالهم😔😊
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14228 ] نشر منذ 11 ساعة
اعيونك🙂