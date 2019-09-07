مواطن يتفاجأ بوفاته في كتابة العدل ورئيس المحكمة يُعيده للحياة (صورة)
كشف مواطن عن تعرضه لموقف مثير للجدل وطريف في الوقت ذاته عندما ذهب ليبيع أرض له في كتابة العدل وفوجيء أنه متوفي.
ويقول المواطن لـ ” صدى ” : ” الموقف صار معي شخصيآ رحت أبي أبيع أرض لي وتفاجأت أن موظف الاستقبال يقولي بعد إدخال رقم البطاقه أنت متوفي ” .
وتابع المواطن: ” قلت له واللى قدامك مين قال خذ هذي الورقة مكتوب اسمي ومعلوماتي كاملة الشخص متوفي ” .
وطلب الموظف من المواطن أن يذهب إلى رئيس المحكمة لبحث هذه الأزمة، وإيجاد حل.
وأضاف المواطن أنه عندما ذهب لرئيس المحكمة قال له إنه هناك مشكلة بالنظام وأعاده للحياة، وفقًا لوصفه.
ولفت المواطن إلى أنه بعد أن عدل الخطأ باع أرضه ولكن بخسارة؛ بسبب هذا الخطأ الذي ليس بيده، حسبما ذكر.
وتحتفظ ” صدى ” بالبيانات الكاملة للمواطن الذي كشف عن رغبته في عدم الإفصاح عنها.
ابراهيم مطلق[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 16 ساعة
هاذي من طرائف رؤية ….. 20/30
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82066 ] نشر منذ 15 ساعة
تهاويل ..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7229 ] نشر منذ 15 ساعة
يادافع البلاء،،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7229 ] نشر منذ 15 ساعة
يادافع البلاء،،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
مغابش[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 14 ساعة
هههههههه
الحمد لله رب العالمين
يعني موتوه وهو حي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ 14 ساعة
والله مصيبة
مين سجله ميت وعلى إي أساس
ياموظف الأحوال حطيتوه ميت🤔
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ 13 ساعة
هههههههههههههههههه كان واصل اذا عليه.دين للبنك يسقط. وبعدها يعود للحياه بلا دين ولا قهر الرجال
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ 13 ساعة
عادي يابيه ولا انت اول واحد
qlq[ عدد التعليقات: 5662 ] نشر منذ 9 ساعات
…
الخطا وارد
طالما حلالك موجود
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 6 ساعات
مثل هذه الاخطاء وارده ولكن لماذا تسبب الخطاء في خسارة البيع ؟
المحكمة تعيده للحياة[ عدد التعليقات: 552 ] نشر منذ 4 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
ابونايف[ عدد التعليقات: 1481 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكل اهله يبون الفكه منه ويارثونه فاقع كبودهم بخييييييل ههههههه