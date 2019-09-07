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  3. مواطن يتفاجأ بوفاته في كتابة العدل ورئيس المحكمة يُعيده للحياة (صورة)

مواطن يتفاجأ بوفاته في كتابة العدل ورئيس المحكمة يُعيده للحياة (صورة)

مواطن يتفاجأ بوفاته في كتابة العدل ورئيس المحكمة يُعيده للحياة (صورة)
فهد القزيز(صدى):

كشف مواطن عن تعرضه لموقف مثير للجدل وطريف في الوقت ذاته عندما ذهب ليبيع أرض له في كتابة العدل وفوجيء أنه متوفي.

ويقول المواطن لـ ” صدى ” : ” الموقف صار معي شخصيآ رحت أبي أبيع أرض لي وتفاجأت أن موظف الاستقبال يقولي بعد إدخال رقم البطاقه أنت متوفي ” .

وتابع المواطن: ” قلت له واللى قدامك مين قال خذ هذي الورقة مكتوب اسمي ومعلوماتي كاملة الشخص متوفي ” .

وطلب الموظف من المواطن أن يذهب إلى رئيس المحكمة لبحث هذه الأزمة، وإيجاد حل.

وأضاف المواطن أنه عندما ذهب لرئيس المحكمة قال له إنه هناك مشكلة بالنظام وأعاده للحياة، وفقًا لوصفه.

ولفت المواطن إلى أنه بعد أن عدل الخطأ باع أرضه ولكن بخسارة؛ بسبب هذا الخطأ الذي ليس بيده، حسبما ذكر.

وتحتفظ ” صدى ” بالبيانات الكاملة للمواطن الذي كشف عن رغبته في عدم الإفصاح عنها.


12 تعليق

[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 16 ساعة

هاذي من طرائف رؤية ….. 20/30

[ عدد التعليقات: 7229 ] نشر منذ 15 ساعة

يادافع البلاء،،

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

[ عدد التعليقات: 7229 ] نشر منذ 15 ساعة

يادافع البلاء،،

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 14 ساعة

هههههههه
الحمد لله رب العالمين
يعني موتوه وهو حي

[ عدد التعليقات: 5662 ] نشر منذ 9 ساعات

الخطا وارد

طالما حلالك موجود

[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 6 ساعات

مثل هذه الاخطاء وارده ولكن لماذا تسبب الخطاء في خسارة البيع ؟

[ عدد التعليقات: 552 ] نشر منذ 4 ساعات

حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 1481 ] نشر منذ 2 ساعتين

شكل اهله يبون الفكه منه ويارثونه فاقع كبودهم بخييييييل ههههههه

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