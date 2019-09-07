مواطن يتفاجأ بوفاته في كتابة العدل ورئيس المحكمة يُعيده للحياة (صورة)

فهد القزيز(صدى):

كشف مواطن عن تعرضه لموقف مثير للجدل وطريف في الوقت ذاته عندما ذهب ليبيع أرض له في كتابة العدل وفوجيء أنه متوفي.

ويقول المواطن لـ ” صدى ” : ” الموقف صار معي شخصيآ رحت أبي أبيع أرض لي وتفاجأت أن موظف الاستقبال يقولي بعد إدخال رقم البطاقه أنت متوفي ” .

وتابع المواطن: ” قلت له واللى قدامك مين قال خذ هذي الورقة مكتوب اسمي ومعلوماتي كاملة الشخص متوفي ” .

وطلب الموظف من المواطن أن يذهب إلى رئيس المحكمة لبحث هذه الأزمة، وإيجاد حل.

وأضاف المواطن أنه عندما ذهب لرئيس المحكمة قال له إنه هناك مشكلة بالنظام وأعاده للحياة، وفقًا لوصفه.

ولفت المواطن إلى أنه بعد أن عدل الخطأ باع أرضه ولكن بخسارة؛ بسبب هذا الخطأ الذي ليس بيده، حسبما ذكر.

وتحتفظ ” صدى ” بالبيانات الكاملة للمواطن الذي كشف عن رغبته في عدم الإفصاح عنها.