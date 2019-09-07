جامعة القصيم تعلن موعد التسجيل في دبلومات الفصل الأول بالرس

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة القصيم مُمثلة بعمادة خدمة المجتمع عن فتح باب التسجيل في برامجها للدبلوم (للطلاب والطالبات) للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441/1440هـ، في (كلية العلوم والآداب بالرس، وكلية إدارة الأعمال بالرس)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

وأوضحت الجامعة أن البرامج وهي : دبلوم الأمن السيبراني – دبلوم الموارد البشرية – دبلوم الإدارة المكتبية.

وأشترطت أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصصات (الحاسب الآلي وأقسامه) لدبلوم الأمن السيبراني، أو أن يكون المتقدم حاصلاً الثانوية العامة لدبلوم الإدارة المكتبية والموارد البشرية، أن لا يقل عدد المتقدمين على الدبلوم 35 طالب وطالبة.

للتسجيل أضغط هنا.