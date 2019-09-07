أطعمة ليلية مفيدة لإنقاص الوزن

أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء التغذية الأجانب أن تناول الأطعمة البروتينية التي تحتوي نسبة منخفضة من الدهون في المساء المتأخر هو أفضل اختيار لفقدان الوزن وللأشخاص المصابين بداء السكري ، حيث تساعد البروتينات على استقرار مستوى السكر في الدم ليلا .

وتشمل هذه المنتجات البيض المسلوق والخيار والجزر واللبن الزبادي الخالي من السكر، ويمكنك أيضًا شراء بعض اللوز أو الجوز.

وأوصى الخبراء النساء اللاتي يهتمن بفقدان الوزن بتناول شريحة لحم صغيرة مع طبق من الخضار خلال العشاء.

كما أثبتت دراسة حديثة، أن النظام الغذائي قليل الدسم له فوائد إيجابية كبيرة طويلة الأمد على صحة المرأة، فزيادة حصص الفاكهة والخضروات والحبوب يقلل الوفاة جراء الإصابة بسرطان الثدي، ويبطئ تطور مرض السكري ويمنع أمراض القلب التاجية.