سائق يقتل امرأة خوفًا من عنكبوت

لندن(صدى):

حُرم رجل في بريطانيا من رخصة قيادة لمدة ثلاث سنوات بعد أن اتجه نحو اليمين عند تقاطع مزدحم في مدينة برادفورد، غرب يوركشاير في شمال إنجلترا، عندما لاحظ فجأة عنكبوتا معلقا من سقف سيارته.

ومن شدة خوفه من العنكبوت فقد السائق السيطرة على عربته وضربت السيارة بعمود على الرصيف ثم وقع العمود على رأس امرأة، جانيت كاوود، البالغة من العمر 58 عاما، التي كانت على وشك عبور الطريق، مما أدى إلى وفاتها.

واعترف السائق بذنبه حيث حكمت عليه محكمة برادفورد الملكية لمدة عام من الخدمة الاجتماعية و220 ساعة من العمل بدون أجر. سيتعين على الرجل دفع 320 جنيه استرليني كتعويض عن التكاليف القانونية.