السجائر الإلكترونية تحصد المزيد من الأرواح في أمريكا

وكالات(صدى):

ارتفعت حالات الوفاة الناتجة عن تدخين السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة لتصل إلى 5 أشخاص، بينما انتشر مرض رئوي حاد بين مئات المراهقين وترك بعضهم في غيبوبة.

وحتى الأن لم يتوصل المحققون الفدراليون إلى العلامات التجارية أو المواد الضارة الموجودة في سوائل السجائر الإلكترونية التي ربما تسببت في المشكلات المرصودة في الجهاز التنفسي، لكن القاسم المشترك بين المرضى كان استخدامهم منتجات تحتوي على ”تي إتش سي“ وهي مادة أساسية في القنب الهندي.

وقد أفادت السلطات الصحية المحلية في مينيابوليس ومينيسوتا، الجمعة، بأن شخصين كبيرين في السن بحالة صحية سيئة نسبيًا، توفيا نتيجة استخدامهما سوائل تحتوي على تلك المادة.

وقال دانييل فوكس المتخصص بأمراض الرئة في ولاية كارولاينا الشمالية: إن المرضى أصيبوا بالتهاب رئوي يعرف باسم الالتهاب الرئوي الدهني وهو يحدث عندما تدخل زيوت أو مواد تحتوي على دهون إلى الرئتين.

وأفادت وزارة الصحة في نيويورك بأن نتائج الاختبارات المخبرية أظهرت مستويات عالية جدًا من زيت فيتامين ”إي“ في حاويات القنب التي استخدمها الأشخاص الـ34 في الولاية الذين أصيبوا بالمرض الرئوي بعد التدخين، ولذلك ركزت تحقيقاتها في هذا الاتجاه.

وخلّات فيتامين ”إي“ مكمل غذائي شائع يؤخذ عن طريق الفم أو يطبق على الجلد لكنه يصبح ضارًا عند استنشاقه.

وقد أبلغ العديد من المرضى عن تعاطيهم القنب، لكن بعضهم قالوا إنهم استنشقوا فقط منتجات تحتوي على النيكوتين.

تم الإبلاغ عن أول حالة وفاة في ولاية إلينوي في أواخر أغسطس. وخلال هذا الأسبوع، أعلنت ولاية أوريغن عن وفاة شخص في يوليو مرتبطة أيضًا بتدخين السجائر الإلكترونية.

وقالت السلطات في إنديانا إن حالة وفاة سجلت فيها من دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وقد أبلغ المرضى عن أعراض منها صعوبة في التنفس وألم في الصدر قبل نقلهم إلى المستشفى ووضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

كما أن المحققين غير متأكدين مما إذا كانت الحالات قد حصلت في الفترة الأخيرة فقط أو أنها كانت تحدث في وقت سابق، لكن لم يتم ربطها بالتدخين الإلكتروني نتيجة قلة الوعي.

السجائر الإلكترونية موجودة في الولايات المتحدة منذ العام 2006 وتستخدم في بعض الأحيان كوسيلة للمساعدة على الإقلاع عن تدخين منتجات التبغ التقليدية.