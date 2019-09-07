بالصور.. الأخضر يختتم معسكره في الدمام استعدادًا لمباراة اليمن

ماجد محمد(صدى):

تغادر بعثة المنتخب الوطني غدا الأحد إلى العاصمة البحرينية المنامة استعدادا لمواجهة المنتخب اليمني، يواجه الأخضر نظيرة اليمني الثلاثاء في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023.

وأنهى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية في معسكره الإعدادي المقام في الدمام والذي شهد خوض ” الأخضر ” مباراة ودية أول أمس الخميس أمام منتخب مالي وانتهت بالتعادل 1-1.

وفي سياق متصل شارك لاعب خط الوسط هتان باهبري في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.