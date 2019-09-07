زينة تكشف عن تعرضها للضرب المبرح بسبب فيلم لها

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية زينة عن تعرضها للضرب المبرح على يد والدتها بعد أن شاركت لأول مرة في التمثيل من خلال فيلم أرض الخوف مع الفنان أحمد زكي.

وقالت “زينة ” في تصريحات صحفية إنها أقبلت على المشاركة في الفيلم وهي في السابعة عشر من عمرها.

وأضافت: “اكتشفت هذا الأمر خالتي التي كانت في السعودية عندما شاهدت الفيلم، وفوجئت بأني ضمن فريق العمل، فاتصلت بماما وأفشت السر، ولم تصدق والدتي ذلك وعندما تأكدت من الأمر، نلت منها ضربًا مبرحًا، وفي الوقت ذاته ضحك أبي كثيرًا”.

ولفتت إلى أن والدها وافق على تمثيلها بشرط قراءة الأعمال قبل تمثيلها وبالفعل هذا ما حدث وعندما عٌرض عليها فيلم مذكرات مراهقة رفض؛ لما يحتوي عليه من مشاهد مثيرة للجدل.

وعلى جانب أخر فيما يخص عملها السينمائي الأخير مع تامر حسني، كشفت أنها ستقتحم مجال الغناء في فيلم”الفلوس”، مشيرة إلى أن هناك أغنية وحيدة في العمل للنجم تامر حسني، ستشاركه الغناء فيها.

وأكدت على أن الفيلم لم يشهد أي خلاف حول الاسم كما ردد البعض، خاصة أنه تم تغييره أكثر من مرة حتى تم الاستقرار على هذا الاسم، مشيرة إلى أن العمل من المنتظر طرحه في دور السينما أكتوبر المقبل.

وعن رأيها في زواج أحمد إبراهيم وأنغام قالت : “: “أنغام حرة في تصرفاتها، وليس من حق أي إنسان أن يتدخل في حياة الفنان الشخصية، لديها حرية التصرف في خصوصياتها، وعلى الناس احترام ذلك”.